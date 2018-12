Fortnite Stagione 7: trapela in anticipo il trailer del Battle Pass!

Uno spot pubblicitario apparso su YouTube Corea ha svelato in anticipo il trailer del Battle Pass di Fortnite Stagione 7, disponibile più tardi nel corso della mattinata di oggi, giovedì 6 dicembre.

La clip è accompagnata da una breve didascalia: "A mysterious glacier crashes into the island, bringing with it new snow-covered locations and a new vehicle, the X-4 stormwing fighter jet, and new gameplay awaits you. Hop in and play!", nessun dubbio quindi riguardo l'arrivo della neve e dei nuovi veicoli, tra cui il jet da battaglia X-4 Stormwing.

Il Pass Battaglia Stagone 7 includerà oltre 100 oggetti cosmetici, all'acquisto i giocatori riceveranno accesso anticipato alle skin Zenith e Lynx, questi tutti i contenuti previsti dal 6 dicembre al 28 febbraio 2019:

Zenith Progressive Outfit

Lynx Progressive Outfit

Sgt. Winter Outfit and Style Challenges

Hamirez Pet

Tactical Sleigh Glider

Arctic Camo Wrap

Perfect Present Back Bling

String Lights Contrail

300 V-Bucks

1 Music Track

70% Bonus Season Match XP

Il Battle Pass Stagione 7 non è ancora disponibile per l'acquisto, Fortnite Battle Royale andrà in manutenzione alle 10:00, al termine delle operazioni Epic pubblicherà l'aggiornamento che darà ufficialmente il via alla Season 7!