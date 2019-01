Fortnite Stagione 7: trapelate alcune nuove schermate di caricamento

Mentre i dataminer sono già al lavoro ad analizzare i file del gioco per scoprire gli elementi inseriti nell'aggiornamento di Fortnite, un leak potrebbe aver svelato alcune nuove schermate di caricamento della Stagione 7.

La patch V7.20 di Fortnite uscita oggi ha infatti introdotto il Revolver col mirino, e ha visto il ritorno del Rischieramento dei deltaplani, disponibile però stavolta come un oggetto e non più come una meccanica di gioco. I giocatori intanto continuano a cimentarsi nelle Snowfall Challenges della Stagione 7, per ottenere delle nuove schermate di caricamento come ricompensa. Tali screen, oltre a far progredire la storyline, spesso contengono indizi sul futuro del gioco e sono per questo molto ambite dalla community.

Un leak dell'utente Twitter lucas7yoshi avrebbe svelato le due prossime schermate in questione, già prima di aver completato le sfide. Sono entrambe ambientate a Polar Peake, una all'interno del castello, dove il Re dei Ghiacci siede minaccioso sul trono, e un'altra dove lo stesso Re si trova sulla cima di Polar Peake e sta per scatenare una tempesta di neve sull'isola.



I nuovi loading screen di Fortnite Battle Royale sono relativi rispettivamente alle Sfide della Settimana 7 e 8, le prime faranno la loro comparsa giovedì 17 gennaio mentre le seconde arriveranno il 24 gennaio.