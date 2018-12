Fortnite Stagione 7: l'ultima immagine teaser conferma l'arrivo degli aerei

I curatori del canale Twitter ufficiale di Fortnite giocano coi sentimenti dei milioni di appassionati del battle royale di Epic Games che attendono l'inizio della Stagione 7 con una nuova immagine teaser che mostra un aereo.

Osservando con attenzione l'artwork datoci in pasto da Epic possiamo notare un giocatore intento a scalare una vetta (altro indizio, assieme agli sci e agli snwboard, dell'imminente aggiunta della nuova abilità per l'arrampicata su ghiaccio) e, in lontananza, l'inconfondibile sagoma di un biplano.

L'introduzione di un nuovo veicolo aereo trova ulteriore conferma dallo streaming effettuato dallo youtuber francese Yoshi e dedicato alla Stagione 7 di Fortnite che mostrerebbe, anche qui in maniera piuttosto inequivocabile, un aeroplano dotato di due ali sovrapposte in aggiunta al già conosciuto Carrello della Spesa, al Quad Annientatore e al Kart ATK.

Per capire cosa bolle in pentola dalle parti di Epic Games, comunque, servirà attendere solo fino al 7 dicembre, ovvero fino alla cerimonia dei The Game Awards 2018 e agli annunci correlati a Fortnite e alla Stagione 7 che gli sviluppatori americani faranno dal palco dello show losangelino di Geoff Keighley.

Su queste pagine trovate un riassunto di tutte le indiscrezioni, i rumor, gli annunci e le curiosità riguardanti l'evento invernale per le modalità Salva il Mondo e Battaglia Reale di Fortnite.