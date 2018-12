Fortnite Stagione 7, una mappa spiega come completare tutte le Sfide della Settimana 3

In questi giorni vi state dedicando alle nuove Sfide della Settimana 3 di Fortnite Battaglia Reale? Se avete bisogno di una mano per completarle tutte nel modo più rapido possibile, potete consultare un'immagine che mostra i vari punti della mappa in cui portare a termine le challenge.

Sfide della Settimana 3

Gratuite

Utilizza una Zipline in partite diverse (0/5)

Fase 1: Atterra a Rifugio Ritirato (0/1)

Eliminazioni con arma leggendaria (0/2) (Difficile)

Pass Battaglia

Cerca forzieri a Picco Polare o Tempio Tomato (0/7)

Suona il campanello in diversi luoghi indicati in una singola partita (0/2)

Cerca fra tre baite da sci (0/1) (Difficile)

Fase 1: Infliggi danni ai nemici con Fucili pesanti (0/3) (Difficile)

La mappa riportata a fondo pagina mostra i vari punti dell'isola in cui completare le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 7. Nella fattispecie possiamo notare le aree in cui trovare le Zipline, le abitazioni nei luoghi indicati, le zone di atterraggio della sfida a fasi, le baite da Sci e perfino i punti in cui trovare i Bastioni di zucchero per completare la seconda delle 14 sfide natalizie.

Consultando questa mappa potrete cercare di completare più sfide in una volta, così da portarle a termine nel modo più rapido possibile. Ricordiamo che dopo aver completato tutte le Sfide di questa settimana potrete dedicarvi alla nuova Battuta di Caccia: sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare la Stella nascosta della Settimana 3.