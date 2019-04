Fortnite Stagione 8: gli Aerei stanno per tornare nel gioco di Epic Games?

Nel corso della giornata odierna, mercoledì 8 aprile, Epic Games ha pubblicato l'attesissimo aggiornamento 8.30 di Fortnite, il quale ha introdotto numerose novità nel battle royale.

Come di consueto, i nuovi contenuti introdotti in-game hanno immediatamente attirato l'attenzione dell'ampia Community attiva sul gioco, i cui dataminer non hanno perso tempo ed hanno subito cercato di scovare informazione nascoste. L'attività è stata, a quanto pare, piuttosto proficua, e nel corso della giornata sono emersi diversi rumor su nuovi oggetti in arrivo in Fortnite.

Ad attirare l'attenzione, tuttavia, troviamo alcuni riferimenti alle possibili future sfide di Fortnite. All'interno dei file che costituiscono l'aggiornamento 8.30 di Fortnite, infatti, sarebbe stato rivenuto dai dataminer il testo "destry biplanes" - "distruggi i biplani". La presenza di questa linea di testo ha immediatamente allertato la Community, spingendola a sospettare un possibile ritorno dei velivoli nel corso della Stagione 8 del gioco. Ad ora, Epic Games non ha fornito alcun dettaglio o dichiarazione ufficiale su di una futura reintroduzione dei mezzi all'interno di Fortnite.



Come di consueto, perciò, vi invitiamo a ricordare che i presunti leak non costituiscono un canale di comunicazione ufficiale e vanno dunque intesi come rumor, i quali potrebbero rivelarsi imprecisi o totalmente errati. In attesa di saperne di più, vi segnaliamo che il nuovo aggiornamento ha introdotto diverse novità nella modalità Salva il Mondo.