Fortnite Stagione 8: come accumulare XP e raggiungere subito il livello 100

La Season 8 di Fortnite Capitolo 2 è appena iniziata e propone un Pass Battaglia ricco di costumi da sbloccare. Se volete raggiungere subito il Livello 100 per ottenere la skin di Carnage o la versione alternativa di Charlotte, ecco una serie di consigli grazie ai quali mettere da parte moltissimi punti esperienza ogni giorno.

Portate a termine le schede punti

Come sempre, il modo più veloce per ottenere esperienza in Fortnite Capitolo 2 è quello di completare il maggior numero di sfide giornaliere e settimanali, sebbene il meccanismo sia stato completamente stravolto nella Stagione 8. Oltre a completare gli incarichi della scheda giornaliera e di quella settimanale, i giocatori possono anche interagire con i vari personaggi in giro per l'isola per ottenere dei semplici incarichi di rarità crescente il cui primo completamento permette di ottenere 100.000 XP per ciascuno dei personaggi. Al momento sono presenti solo 15 NPC e, di conseguenza, potete ottenere 1,5 milioni di Punti Esperienza con il solo completamento degli incarichi dei personaggi, senza contare quelli relativi alle schede.

Approfittate della Modalità Creativa

Se volete andare ancora più spediti verso il Livello 100, allora non potete non approfittare della Modalità Creativa, grazie alla quale si può ottenere ogni giorno almeno un livello del Pass Battaglia. Tutto ciò che dovete fare è accedere all'hub della Modalità Creativa e restare in attesa: ogni 15 minuti trascorsi in questa stanza permettono di ottenere 25.000 Punti Esperienza con un limite di 5 ricompense. Questo significa che restando 75 minuti nell'hub si possono superare i 125.000 XP giornalieri (un livello del pass ne richiede 80.000). Per ogni 25.000 XP ottenuti, inoltre, vi ritroverete con un incarico completato nella scheda punti giornaliera o settimanale.

Giocate

Completare partite in qualsiasi modalità è un'altra fonte di XP, sebbene si riescano ad accumulare grossi quantitativi di esperienza solo sopravvivendo a lungo, vincendo o eliminando numerosi avversari.

Acquistate i livelli

Chi volesse raggiungere immediatamente il livello massimo del pass ha a disposizione anche le microtransazioni, poiché è possibile acquistare ciascun livello al prezzo di 150 V-Bucks, con uno sconto per chi decide di acquistare il primo bundle da 25 livelli, il quale è venduto a 1.800 V-Bucks.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare la skin di Carnage nella Stagione 8 di Fortnite?