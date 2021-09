Fortnite, Stagione 8: come completare tutte le sfide della Settimana 1

La Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente iniziata e, come avrete già notato navigando nei menu, è stato completamente rivoluzionato il sistema attraverso il quale i giocatori possono completare le missioni e ottenere le Stelle della Battaglia con le quali sbloccare le skin del Battle Pass.

Se non avete idea di come funzionano le nuove sfide, in questa guida vi aiuteremo a completare quelle della Settimana 1:

Completa una scheda giornaliera (0/1) - Ricompensa: 65.000 Punti Esperienza

Questa è probabilmente la sfida più complessa delle tre di questa prima settimana, poiché chiede ai giocatori del battle royale di portare a compimento un intero set di missioni giornaliere. Accedendo alla schermata degli incarichi nel menu principale noterete sulla parte a sinistra dello schermo due diverse schede punti: quella giornaliera (di colore verde) e quella settimanale (di colore blu). Il vostro obiettivo è quello di completare tutti e tre gli incarichi di un qualsiasi giorno della settimana. Nel caso in cui tra le settimanali dovesse esserci la richiesta di completare tre incarichi di un personaggio, sappiate che per completare tale sfida occorre parlare col personaggio in gioco e accettare la sua missione selezionando il punto esclamativo tra le opzioni di dialogo. Così facendo si aggiungerà la prima missione di quel personaggio all'elenco degli incarichi e al suo completamento appariranno automaticamente quelle delle fasi successive.

Posizionati nella top 10 con amici (0/5) - Ricompensa: 65.000 Punti Esperienza

Niente di troppo complesso: invitate un amico nella vostra squadra e giocate una qualsiasi modalità tra Coppie e Squadre. Il vostro obiettivo è quello di arrivare tra i primi 10 team in classifica in 5 partite diverse.

Spendi lingotti (0/500) - Ricompensa: 65.000 Punti Esperienza

Si tratta di un'altra sfida particolarmente semplice, soprattutto perché gli incarichi dei personaggi ricompensano il giocatore con diverse decine di lingotti d'oro e, di conseguenza, non avrete problemi ad accumulare abbastanza risorse da spendere presso i vari personaggi o i distributori automatici.



Avete già scoperto quali sono le nuove armi della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2?