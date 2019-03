Fortnite Stagione 8: come completare tutte le Sfide della Settimana 2

Mentre un leak ha già svelato le Sfide della Settimana 3 sono ancora attive le Sfide Settimana 2 di Fortnite Stagione 8, che hanno fatto il loro debutto giovedì 7 marzo e andranno avanti ancora per 72 ore. Il sito Fortnite Insider ha pubblicato come di consueto un'immagine che mostra come completare rapidamente tutte le Sfide.

La mappa in questione evidenzia i punti salienti delle sfide come Borgo Bislacco e le Montagnole Maledette, di seguito l'elenco completo delle Sfide della Settimana 2 con relativa guida:

Fortnite Sfide Settimana 3

Tra le nuove Sfide della Settimana 3 dovrebbero invece trovare spazio le seguenti challenge

Utilizza The Baller in differenti match

Utilizza Trap Slot in un unico match

Sfida a Fasi - Fase 1/5: visita Lande Letali e Borgo Bislaccco in un unico match. Fase 2/5: visita Montagnole Maledette e Pinnacoli Pendenti in un unico match. Fase 3/5: visita Rampe Ghiacciate e Sponde del Saccheggio in un unico match. Fase 4/5: visita Approdo Venturato e Corso Commercio in un unico Match. Fase 5/5: visita Spiagge Snob e Tomato Temple in un unico match

Cerca dove si trova la lente d'ingrandimento nelle pagine di caricamento della Mappa del Tesoro

Non ci resta che attendere la giornata di giovedì 14 marzo per saperne di più sulle nuove Sfide di Fortnite Battle Royale.