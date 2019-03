Fortnite Stagione 8: come completare tutte le Sfide della Settimana 3

Se vi state dedicando alle nuove Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 8, per completarle più in fretta potete consultare una mappa che vi spiega come portarle a termine. La trovate a fondo pagina.

Fortnite Stagione 8: Sfide della Settimana 3

Gratuite

Fase 1: Visita Lande Letali e Borgo Bislacco in una partita singola

Fase 1: Distruggi Cactus nel deserto

Piazza diversi oggetti da slot trappola in una partita singola

Pass Battaglia

Cerca nel punto indicato dalla lente di ingrandimento nella schermata di caricamento della mappa del tesoro

Cerca dei forzieri a Scalini Scatenati o Lande Letali

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari

Ottieni un'eliminazione con mitraglietta, una pistola e un fucile di precisione

Come potete vedere a fondo pagina, la mappa in questione segnala tutte le location dell'isola in cui è possibile completare le varie Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 8.

Nella fattispecie, potete vedere la posizione del punto indicato dalla lente di ingrandimento, le zone della mappa in cui bisogna aprire i forzieri e le aree in cui completare le sfide a fasi. Una volta portate a termine tutte le sfide di questa settimana, inoltre, sarete in grado di individuare e raccogliere la Stella segreta della Settimana 3 di Fortnite Statione 8: la trovate a est del vulcano, sul tetto del santuario.