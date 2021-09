Fortnite Stagione 8: come sbloccare tutti i colori di Cartonno

Tra le tante skin del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8 troviamo anche Cartonno, nuovo costume che i giocatori che acquistano il pass possono personalizzare con una miriade di colorazioni diverse, le quali però vanno prima sbloccate come accadde con la skin Kimera nella Stagione 7.

Come trovare le bottiglie di colore

Una volta acquistato il Pass Battaglia della Stagione 8 e sbloccata la versione standard di Cartonno, i giocatori possono raccogliere in giro per la mappa le varie bottiglie di colore per ottenere le colorazioni extra. Una volta nel luogo giusto, potrete vedere sulla mini-mappa in alto a destra l'icona dei collezionabili e, raccolti tutti e tre, sbloccherete uno degli stili extra.

Ecco di seguito la posizione di ciascuno dei colori extra di Cartonno:

Cremisi Cavalleresco: Forte Frittella

Forte Frittella Magenta Y-Labs: Brughiere Brumose

Brughiere Brumose Rosa Coccoloso: Foschi Fumaioli

Foschi Fumaioli Rosso Rubino: Faro di Lockie

Faro di Lockie Rosso Rinnegato: Sobborghi Scalcinati

Sobborghi Scalcinati Arancione Zucca: Il Frutteto

Il Frutteto Oro di Mida: Gattogrill

Gattogrill Sabbia del Deserto: tra Parco Pacifico e Castello Corallo

tra Parco Pacifico e Castello Corallo Giallo Banana: Affitto Arcobaleno

Affitto Arcobaleno Verde Foglia: Fortezza Furtiva

Fortezza Furtiva Verde Recluta: Foresta Frignante

Foresta Frignante Nome in codice V.R.D.: Podere Pannocchia

Podere Pannocchia Verde Spettrale: Baraccopoli

Baraccopoli Succo Succoso Turchese: Pantano Paludoso

Pantano Paludoso Blu Diamante: Forra Favolosa

Forra Favolosa Blu Ghiaccio: Castello Corallo

Castello Corallo Blu Cristallino: rottami a sud di Moli Molesti

rottami a sud di Moli Molesti Viola Acceso: Corso Commercio

Corso Commercio Viola Ammaliante: rottami a sud di Cala Credente

rottami a sud di Cala Credente Grigio Robotico: Disco distrutto

Disco distrutto Grigio Pietra: Monte F8

Come sbloccare gli stili personaggio

Oltre alle varie colorazioni di Cartonno, i giocatori possono sbloccare anche degli stili aggiuntivi ispirati ad alcune delle più popolari skin di Fortnite Capitolo 2. In questo caso ogni stile personaggio ha un costo di 10 unità di Inchiostro Arcobaleno, una risorsa che potete trovare semplicemente aprendo i forzieri in giro per l'isola e che non richiede particolari sforzi per essere accumulata. Va precisato però che prima di poter sbloccare uno stile personaggio con 10 unità d'Inchiostro Arcobaleno è necessario aver prima accesso alle colorazioni di base utilizzate dallo stile.

Prima di lasciarvi alla mappa con sopra indicata la posizione delle bottiglie, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come sbloccare la skin di Carnage in Fortnite Capitolo 2 Stagione 8.