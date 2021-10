Fortnite, Stagione 8: come sbloccare la skin della Regina dei Cubi

L'ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2, il quale ha portato il battle royale alla versione 18.30, ha introdotto finalmente la skin segreta per i possessori del Pass Battaglia della Stagione 8, la quale può essere sbloccata gratuitamente al completamento di una serie di sfide.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Sopravvivi ai cerchi della Tempesta mentre porti un'arma del ViceVerso (0/5) - Ricompensa: costume "La Regina dei Cubi"

Per completare questo incarico non dovete fare altro che entrare in possesso di una qualsiasi arma del ViceVerso e attendere che le fasi della Tempesta si susseguano. Il metodo più semplice è forse quello di atterrare nel ViceVerso, recuperare un'arma e poi nascondersi in un cespuglio fino alle fasi finali del match. Nel giro di qualche partita avrete completato la missione e ottenuto la versione standard della skin.

Elimina un giocatore con la Mitragliatrice ViceVerso (0/1) - Ricompensa: spray "L'ultimo cubo che sopravvive"

Anche questa sfida richiede di visitare il VIceVerso, dove occorre andare alla ricerca di una mini-gun per fare fuori un altro giocatore.

Perquisisci avversari (0/2) - Ricompensa: schermata di caricamento "Corte della Regina"

Il completamento di questo incarico è legato alle sole modalità Coppie, Terzetti e Squadre, dal momento che la possibilità di perquisire gli avversari è presente solo in queste modalità. Per completare la sfida dovete atterrare un nemico con almeno un alleato ancora in vita ed interagirci mentre è ancora a terra per perquisirlo. In alternativa potete anche perquisire una Guardia OI nella modalità singolo, così da semplificare la sfida. Ripetete il procedimento due volte e potrete sbloccare anche la schermata di caricamento.

Usa una Pietra Ombra o un flopper per entrare in fase per 3 secondi nei pressi di un giocatore (0/3) - Ricompensa: dorso decorativo "Matrice dell'Ultima Realtà"

Altra sfida relativamente semplice, poiché richiede ai giocatori di restare nei paraggi di un avversario per tre secondi mentre l'effetto di una Pietra Ombra o di un Flopper Ombra sono attivi. Vi ricordiamo che le Pietre Ombra sono sparse in giro per tutti i luoghi dello schianto ed è possibile interagirci per trasformarsi per qualche minuto, sufficiente a completare la sfida.

Completa tutte le missioni della Regina dei Cubi a pagina 1 (0/4) - Ricompensa: stile aggiuntivo Obliterato per la Regina dei Cubi e per il dorso decorativo Matrice dell'Ultima Realtà

Come recita la descrizione, per accedere al primo stile extra della skin e degli oggetti del set occorre completare tutte le sfide elencate sopra.

Infliggi danni ai giocatori con la Falce ViceVerso (0/150) - Ricompensa: strumento da raccolta "Laceratore della realtà"

Si tratta della seconda sfida che chiede ai giocatori di utilizzare una specifica arma del VIceVerso e, in questo caso, l'arma di cui avete bisogno è la falce. Atterrate nell'area popolata dai mostri e aprite i forzieri di colore viola con la speranza di trovare l'arma corpo a corpo, così da dare la caccia agli altri giocatori nei paraggi. Per completare l'incarico dovete infliggere un totale di 150 punti danno e potrebbe non bastare eliminare un solo nemico.

Riscatta una taglia da una bacheca delle taglie (0/1) - Ricompensa: spray "Ritratto regale"

In giro per l'isola potete trovare numerose bacheche con le quali interagire per accettare una taglia. Il nostro consiglio è quello di accettarne una nelle primissime fasi del match, così da avere buone probabilità che il bersaglio venga eliminato prima ancora che possiate raggiungerlo.

Ottieni colpi alla testa contro i giocatori con il Fucile ViceVerso (0/2) - Ricompensa: musica della lobby "Inno della Regina"

Altra sfida a base di armi esclusive della realtà parallela. Recuperate un fucile del ViceVerso (quello a colpo singolo) e colpite due volte la testa di un avversario, anche in partite diverse.

Plana tra le ciminiere di Foschi Fumaioli (0/1) - Ricompensa: deltaplano "Processione della Regina"

A Foschi Fumaioli trovate due grossi cilindri metallici, ovvero le ciminiere. Per completare la sfida non dovete fare altro che planare con il deltaplano tra le due grandi strutture.

Completa tutte le missioni della Regina dei Cubi a pagina 2 (0/4) - Ricompensa: stile aggiuntivo Flagello dell'Isola per la Regina dei Cubi, per il deltaplano Processione della Regina e per il dorso decorativo Matrice dell'Ultima Realtà

Per ottenere queste ricompense dovete completare le quattro sfide elencate sopra.



