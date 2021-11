Fortnite Stagione 8: tutte le cose da fare prima che inizi il Capitolo 3

Non è più un segreto, Epic Games ha annunciato nel corso del pomeriggio l'arrivo di Fortnite Capitolo 3, il nuovo arco narrativo che dovrebbe introdurre anche tante novità in termini di gameplay. Ecco tutto quello che dovreste fare prima che la Stagione 8 termini e che il prossimo aggiornamento venga pubblicato.

Completate gli incarichi dei personaggi

Con la fine di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8 spariranno dai menu tutti gli incarichi dei personaggi, ovvero una delle principali fonti di punti esperienza dell'ultima versione del gioco. Se non li avete ancora completati, vi suggeriamo di farlo il più presto possibile per ottenere grosse quantità di XP e scalare gli ultimi livelli del Pass Battaglia. Vi ricordiamo che per accettare un incarico occorre parlare con un personaggio o accettare la sua missione interagendo con un telefono pubblico.

Portate a termine gli incarichi della Regina dei cubi

Insieme agli incarichi dei personaggi, con la fine della Stagione 8 spariranno anche le sfide della Regina dei Cubi, le quali permettono ai giocatori in possesso del Pass Battaglia di completare due pagine di missioni che mettono in palio l'intero set del personaggio (skin, deltaplano, dorso decorativo e piccone) con tanto di stili aggiuntivi. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come sbloccare la skin gratis della Regina dei Cubi in Fortnite Capitolo 2 Stagione 8.

Sbloccate gli stili extra di Cartonno

Con il Capitolo 3 di Fortnite non sarà più possibile nemmeno sbloccare le varie colorazioni di Cartonno. Se volete ottenerle tutte, dovete raccogliere tutte le bottiglie colorate e poi accumulare l'Inchiostro colorato, il quale si trova in maniera casuale all'interno dei forzieri. Visitando poi l'apposita schermata del Pass Battaglia potrete sbloccare i vari stili extra del personaggio. Se non sapete come trovare questi collezionabili, sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare tutti i colori di Cartonno in Fortnite Capitolo 2 Stagione 8.

Spendete tutte le Stelle della Battaglia

Con ogni livello del Pass Battaglia ottenuto nel corso della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2 si ottengono 5 Stelle della Battaglia da spendere nella schermata delle ricompense per ottenere skin, deltaplani e tanti altri oggetti. Prima che la stagione finisca, provvedete a spendere tutte le Stelle che avete accumulato: in caso contrario, il gioco le spenderà automaticamente e potreste perdervi alcune delle ricompense alle quali stavate puntando.

Liberatevi dei lingotti d'oro

Sappiate che la fine del Capitolo 2 svuoterà anche il vostro salvadanaio e, di conseguenza, tutti i lingotti d'oro che avete verranno azzerati. Non fatevi quindi alcun problema e spendete questa risorsa per acquistare cure, armi esotiche e servizi presso personaggi e distributori. Dal 30 novembre alle 15:00 del fuso orario italiano partirà inoltre la Settimana del Reparto occasioni, grazie alla quale tutto ciò che costa lingotti d'oro verrà scontato.

Il termine ultimo per fare tutto ciò che vi abbiamo suggerito è il prossimo 4 dicembre 2021 alle ore 22:00 del fuso orario italiano, ovvero il momento nel quale avrà il via l'evento The End. Alla fine dell'evento, infatti, i server del gioco verranno spenti e riapriranno solo al debutto del Capitolo 3.