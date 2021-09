Fortnite Stagione 8: tutti i dettagli sul nuovo sistema di progressione

Come avrete sicuramente notato, l'update 18.10 di Fortnite Capitolo 2 ha stravolto in maniera sensibile il sistema di progressione della Stagione 8, semplificando per certi versi il raggiungimento del livello 100 del Pass Battaglia. Scopriamo insieme tutte le novità apportate dall'aggiornamento e i trucchi per accumulare XP.

Schede Settimanali

Il primo cambiamento riguarda le Schede Settimanali, ovvero le tre sfide che vengono aggiornate ogni sette giorni e che, in questo caso, permettono ora di ottenere meno punti rispetto a prima. L'arrivo dell'aggiornamento alla versione 18.10 ha infatti ridotto il quantitativo di XP ottenuti al completamento di ciascuna sfida da 67.000 a 50.000, dal momento che sono aumentati i punti esperienza di tutte le altre attività. Questo significa che il completamento della Scheda Settimanale permette di ottenere un totale di 150.000 XP, l'equivalente di quasi due livelli del pass.

Schede Giornaliere

Uno dei principali stravolgimenti coinvolge proprio le tre sfide giornaliere, poiché ciascuna di queste missioni consente di ricevere ben 30.000 XP, quasi il doppio rispetto al precedente valore che era di soli 17.000 XP. Completando tutti gli incarichi giornalieri è quindi possibile ottenere 90.000 XP, più che sufficienti ad avanzare di un altro livello del pass.

Incarichi Personaggi

Altro importante cambiamento è legato alle missioni che vengono assegnate al giocatore dai vari personaggi che si aggirano per l'isola del battle royale. Ora questi incarichi non hanno un valore in termini di esperienza crescente e il loro primo completamento, che siano essi comuni o leggendari, permettono di ottenere 30.000 XP. Dal momento che ogni personaggio dispone di cinque diversi incarichi, completare la scheda di un personaggio dà accesso ad altri 150.000 XP. Ma non è finita qui, poiché d'ora in poi anche gli incarichi ripetibili premiano il giocatore con un piccolo quantitativo di punti esperienza:

Sfida comune: 500 XP

Sfida non comune: 525 XP

Sfida rara: 550 XP

Sfida epica: 575 XP

Sfida leggendaria: 750 XP

Modalità Creativa

A non aver subito stravolgimenti è l'utilissimo bonus relativo alla Modalità Creativa, che ogni giorno permette di ottenere 125.000 XP semplicemente restando fermi nell'hub per 75 minuti (o giocando qualsiasi modalità creata dagli utenti per altrettanto tempo).

Tutto ciò significa che avanzare di livello in Fortnite Capitolo 2 Stagione 8 è incredibilmente semplice e completando tutte le sfide giornaliere, la scheda settimanale e ricevendo ogni giorno il bonus della modalità Creativa si possono ricevere ogni settimana è possibile ottenere 1.655.000 XP (poco più di 20 livelli del Pass Battaglia), senza contare gli XP dei personaggi e quelli degli incarichi ripetibili.

