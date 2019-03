Dove trovare la Stella Segreta di Fortnite Stagione 8 della Settimana 3

Se avete completato tutte le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 8, potete mettervi alla ricerca della nuova Stella segreta. Per aiutarvi a trovarla facilmente, in questa mini-guida vi mostreremo la sua posizione all'interno della mappa.

Fortnite Stagione 8: Sfide della Settimana 3

Gratuite

Fase 1: Visita Lande Letali e Borgo Bislacco in una partita singola

Fase 1: Distruggi Cactus nel deserto

Piazza diversi oggetti da slot trappola in una partita singola

Pass Battaglia

Cerca nel punto indicato dalla lente di ingrandimento nella schermata di caricamento della mappa del tesoro

Cerca dei forzieri a Scalini Scatenati o Lande Letali

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari

Ottieni un'eliminazione con mitraglietta, una pistola e un fucile di precisione

Come sempre, la nuova schermata di caricamento fornisce un indizio sulla posizione della Stella segreta. L'immagine si collega al santuario posizionato nella nuova area del vulcano, nel bioma della giungla. Nella fattispecie, come potete vedere nella mappa riportata in basso, la Stella segreta di questa settimana si trova poco a est del vulcano. Una volta arrivati a destinazione dovrete individuare un piccolo santuario: la Stella si troverà in cima. Ricordiamo che prima di raccoglierla dovrete aver completato tutte le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 8.

Se avete bisogno di aiuto per completare le sfide, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come trovare il punto indicato dalla lente d'ingrandimento.