Fortnite Stagione 8: Guida e Mappa per tutte le Sfide della Settimana 10

La Sfide della Settimana 10 sono finalmente disponibili per tutti i giocatori di Fortnite Stagione 8. In questa guida vi spiegheremo come completarle tutte, mostrandovi una mappa che indica i luoghi chiave in cui portarle a termine.

Di seguito elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 10

Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Lanciati nei cerchi di fuoco con un cannone (0/3)

Fase 1 di 3: Raccogli legno in una singola partita (0/500)

Elimina avversari ai Pinnacoli Pendenti o nel Quartiere (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni con un fucile da fanteria o un fucile d'assalto pesante (0/500)

Fase 1 di 2: Cerca il cartello della mappa del tesoro che si trova a Crocevia del Ciarpame (0/1)

Infliggi danni entro 10 s dall'atterraggio dopo aver usato un condotto vulcanico (0/100)

Elimina un avversario da 5 metri o meno di distanza (0/2)

Nella mappa riportata a fondo pagina sono indicati i luoghi chiave in cui completare tutte le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8.

Nella fattispecie, possiamo vedere il punto in cui trovare il cartello della mappa del tesoro a Crocevia del Ciarpame, così come le location in cui è possibile raccogliere legno in una singola partita, o lanciarsi nei cerchi di fuoco con un cannone.

Indicati anche i punti in cui eliminare gli avversari ai Pinnacoli Pendenti o nel Quartiere, e le posizioni dei condotti vulcanici da usare per infliggere danni agli avversari entro 10 secondi dall'atterraggio.

A che punto siete con le sfide di questa settimana? Se siete riusciti a completarle tutte, potete mettervi alla ricerca dello Stendardo segreto della Settimana 10.