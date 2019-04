Fortnite Stagione 8: Guida a tutte le Sfide della Settimana 9

Avete bisogno di aiuto per completare le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8? In questa mini-guida vi proponiamo una mappa che mostra i punti salienti dell'isola di Battaglia Reale in cui portarle a termine tutte.

Di seguito elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 8)

Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1 di 5: Atterra a Sponde del Saccheggio (0/1)

Cerca forzieri a Picco Polare o a Rifugio Ritirato (0/7)

Usa 3 diversi Condotti Vulcanici senza atterrare (0/1)

Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Balla fra tre Sculture di ghiaccio (0/1)

Infliggi danni agli avversari dal basso (0/500)

Rianima un compagno a un Furgone di Riavvio (0/1)

Elimina un avversario in partite diverse (0/5)

Come potete vedere a fondo pagina, la mappa in questione mostra i punti dell'isola in cui è possibile completare le varie Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8.

Tra i vari luoghi segnalati troviamo i punti in cui completare le tre fasi della sfida Balla fra tre sculture di ghiaccio, tre Dinosauri e quattro Sorgenti Calde, e le cinque fasi della sfida Atterra a Sponde del Saccheggio.

Una volta che sarete riusciti a completare tutte le sfide elencate sopra, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega dove trovare la Stella segreta della settimana 9.