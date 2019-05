Fortnite Stagione 8: Guida alle Sfide a Tempo Straordinario

In attesa della Stagione 9 di Fortnite, i giocatori del battle royale di Epic Games possono dedicarsi alle nuove Sfide a Tempo Straordinario della Stagione 8. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarle a termine tutte.

Di seguito elenchiamo tutte le Sfide a Tempo Straordinario della Stagione 8 di Fortnite, spiegandovi come completarle e specificando per ciascuna di essa la ricompensa ottenibile.

Sfide a Tempo Straordinario per i possessori del Pass Battaglia

Raggiungi il livello 23 del Pass Battaglia (stile aggiuntivo per la skin Sidewinder)

Per completare questa sfida dovrete raggiungere il livello 23 del Pass Battaglia della Stagione 8 di Fortnite. Per farlo dovrete guadagnare punti esperienza completando le sfide giornaliere, le sfide settimanali e gli eventi.

Raggiungi il livello 71 del Pass Battaglia (stile aggiuntivo per la skin Ember)

Come la sfida precedente, solo che in questo caso dovrete raggiungere il livello 71.

Raggiungi il livello 87 del Pass Battaglia (stile aggiuntivo per la skin Chiave Master)

In questo caso dovrete raggiungere il livello 89 del Pass Battaglia.

Sfide a Tempo Straordinario Gratuite

Raccogli monete nelle isole in evidenza in modalità Creativa (0/20) (1.000 XP)

Questa sfida richiede ai giocatori di entrare nelle isole create dagli altri utenti in modalità creativa e trovare le monete che sono state piazzate lì. Prima di tutto dovrete caricare la modalità Creativa dal menu principale. Una volta effettuato l'accesso, andate su una delle pietre nell'isola di caricamento e selezionate una di quelle in primo piano. Così facendo vedrete una descrizione dell'isola che vi informa sul numero di monete che potrete raccogliere al suo interno (in genere 10). Ogni isola sarà diversa dalle altre, e dovrete semplicemente passare vicino alle monete di Fortnite galleggianti per raccoglierle.

Posizionati nella top 10 a squadre con un amico (0/3) (1.000 XP)

Per completare questa sfida dovrete giocare in squadra con un amico e piazzarvi nella top 10 in almeno tre partite. Il team work sarà il vostro alleato più prezioso per riuscire nell'intento.

Infliggi danni agli avversari (0/1.000) (1.000 XP)

Una sfida molto semplice. Tutto quello che dovete fare è infliggere un totale di 1.000 punti danno agli avversari, utilizzando qualsiasi arma a vostra disposizione. Li accumulerete facilmente tra una partita e l'altra.

Posizionati nella top 15 nelle partite a coppie con un amico (0/3) (1.000 XP)

Valgono gli stessi consigli dati per la sfida "Posizionati nella top 10 a squadre con un amico". In questo caso dovrete giocare nelle partite a coppie, e vi basterà piazzarvi nella top 15 in tre partite. Come sempre, il gioco di squadra vi aiuterà a sopravvivere il più a lungo possibile, permettendovi di centrare più facilmente l'obiettivo.

Sopravvivi agli avversari (0/500) (1.000 XP)

Come visto per "Infliggi danni agli avversari", l'obiettivo di questa sfida è cumulativo. Per completarla vi basta portare a termine alcune partite, fino a quando non sarete riusciti a sopravvivere in tutto a 500 avversari.

Posizionati nella top 25 nelle partite a giocatore singolo (0/3) (1.000 XP)

L'ultima sfida richiede di posizionarvi nella top 25 in tre partite a giocatore singolo. In questo caso potrete contare solo sulle vostre forze e sul vostro istinto. Per sopravvivere il più a lungo possibile, in modo di arrivare in fondo al match, vi consigliamo di adottare un approccio cauto e di equipaggiarvi al meglio ottenendo un buon equipaggiamento sul campo di battaglia.