Fortnite Stagione 8: un leak anticipa moltissime skin, anche quelle di Halloween

Ancora una volta i dataminer sono riusciti a mettere le mani sugli oggetti cosmetici in arrivo prossimamente in Fortnite Capitolo 2 Stagione 8. Estrapolando le immagini incluse in un recente sondaggio proposto da Epic ad una ristretta cerchia di giocatori, questi utenti hanno creato un collage con tutte le skin che presto vedremo nel battle royale.

L'immagine, che include alcune skin già viste qualche settimana fa in un precedente leak, svela l'aspetto estetico di più di 60 skin ed è molto probabile che non manchi molto tempo al debutto di alcune di esse. Possiamo ad esempio notare il prossimo pacchetto "Leggende di Ghiaccio", il quale includerà quattro skin tra le quali troviamo anche Banana e Mida, oltre ad una carrellata di costumi horror il cui debutto è previsto con tutta probabilità nel periodo di Halloween, ovvero tra qualche settimana. Non mancano poi skin particolari come la versione cartoon anni '30 (come Cartonno) della Bombarola Lucente e di Banana, senza contare la skin che sta facendo impazzire tutti i fan storici del gioco sui social: Omega con un'armatura da cavaliere. In ogni caso la quantità di skin presente nel file è così elevata che qualcuna potrebbe persino far parte del Pass Battaglia della Stagione 9, il cui inizio è fissato per la seconda settimana di dicembre 2021.

