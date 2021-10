Fortnite Stagione 8: un leak conferma il ritorno degli enormi mech

Come ormai ben saprete, la Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2 implementa un sistema di votazione attraverso il quale i giocatori possono decidere quali oggetti far tornare dal Magazzino. Stando a quanto dichiarato dai dataminer, manca davvero poco all'inizio di un sondaggio per decidere dell'eventuale ritorno del BRUTO.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il BRUTO è un grosso mech che può essere pilotato dai giocatori per calpestare gli avversari o colpirli con una delle tante armi montate sulla scocca, tra le quali vi sono dei letali missili. L'oggetto in questione non è mai stato particolarmente apprezzato dall'utenza del battle royale, ma è probabile che qualcuno decida di investire grosse quantità di Lingotti d'oro al momento della votazione solo per infastidire la community. Nel caso in cui aveste dubbi sulla veridicità del leak, sappiate che i dataminer hanno pubblicato la schermata che vedremo al momento della votazione e il modello poligonale aggiornato del veicolo, entrambi prove più che affidabili circa il ritorno del mech.

In attesa di scoprire quando sarà possibile far tornare il BRUTO dal Magazzino, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare la skin della Regina dei Cubi in Fortnite. Avete già sbloccato la skin Asso Arcobaleno gratis grazie all'evento Presenta un amico di Fortnite?