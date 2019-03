Fortnite Stagione 8 Leak: in arrivo un nuovo veicolo sottomarino?

Abbiamo appena parlato del Baller, nuovo veicolo di Fortnite in arrivo probabilmente questa settimana, le sorprese però non finiscono qui perchè un leak sembra svelare anche l'arrivo di un... sottomarino!

Secondo un leak, il veicolo in questione sarebbe conosciuto come "Athena Octopus" e potrebbe presentarsi come un sottomarino dalle sembianze di un gigantesco polipo, sicuramente a tema con l'ambientazione di Fortnite Stagione 8.

Al momento non sembrano esserci ambienti adatto ad un simile veicolo ma non è escluso che gli eventi delle prossime settimane possano modificare pesantemente la mappa di gioco, permettendo così di utilizzare Athena Octopus nelle profondità marine.

In ogni caso, quanto riportato è solamente frutto di un leak e dunque non ci sono conferme ufficiali riguardo l'arrivo di Athena Octopus, i file trovati nel codice sorgente potrebbero riferirsi ad altri aspetti del gioco o magari a concept e progetti abbandonati.