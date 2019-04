Fortnite Stagione 8: la posizione della Stella segreta della Settimana 9

Avete portato a termine tutte le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8? Allora potete mettervi alla ricerca della nuova Stella segreta della settimana: di seguito vi mostreremo il punto esatto della mappa in cui raccoglierla.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8, linkando le nostre mini-guide che potete consultare per completarle più facilmente.

Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1 di 5: Atterra a Sponde del Saccheggio (0/1)

Cerca forzieri a Picco Polare o a Rifugio Ritirato (0/7)

Usa 3 diversi Condotti Vulcanici senza atterrare (0/1)

Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Balla fra tre Sculture di ghiaccio (0/1)

Infliggi danni agli avversari dal basso (0/500)

Rianima un compagno a un Furgone di Riavvio (0/1)

Elimina un avversario in partite diverse (0/5)

Come al solito, completando tutte le sfide della settimana sbloccherete una nuova schermata di caricamento che contiene un indizio sulla posizione della Stella segreta. Dopo averlo analizzato, abbiamo scoperto che la Stella segreta della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8 si trova sulla nave a sud-est di Spiagge Snob, sulla montagna situata all'estremità nord-ovest del bioma polare dell'isola.

Per individuare il punto esatto in cui si trova la stella, potete consultare la mappa riportata in basso e il video proposto in cima. Ricordiamo che la Stella segreta in questione può essere raccolta solo dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8.