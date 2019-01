Fortnite Stagione 8 potrebbe iniziare con un terremoto?

Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 7.30 i dataminer di Fortnite hanno scavato nel codice sorgente alla ricerca di preziosi indizi sul futuro del gioco, scoprendo alcuni riferimenti ad un misterioso terremoto che dovrebbe presto abbattersi su Fortnite Battle Royale.

Secondo quanto riportato, il terremoto avverrà al termine della Stagione 7 e darà ufficialmente il via alla Season 8, prevista per fine febbraio o inizio marzo al più tardi. Inoltre sembra che la skin Prigioniero dei Ghiacci possa essere legata a questo evento, tuttavia al momento non ci sono dettagli in merito. Non è escluso che il cataclisma possa modificare notevolmente una parte della mappa di Fortnite, magazine la zona di Pinnacoli Pendenti, facendo nascere una nuova zona da esplorare durante la Stagione 8.

Fortnite Stagione 7 terminerà tra due settimane, possiamo quindi aspettarci poi sette giorni di pausa e l'avvio della Season 8 a fine febbraio, salvo vociferati ritardi che potrebbero far slittare il tutto ai primissimi giorni di marzo. Nel frattempo, la neve ha cominciato a sciogliersi trasformandosi in fango sporco...