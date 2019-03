Fortnite Stagione 8: Quale Zona ospita più Forzieri? Vi risponde una Mappa!

La nuova Stagione di Fortnite è online ormai da più di una settimana ed ha portato con sè numerosi cambiamenti, tra cui nuove location, come Scalini Scatenati e Laguna Pacifica.

Dopo gli stravolgimenti introdotti in-game dall'avvio della Stagione 8 di Fortnite, orientarsi all'interno della nuova mappa di Gioco potrebbe non essere così semplice. Fortunatamente, gli Utenti parte dell'ampia e sempre attivissima Community legata al Gioco di Epic Games, giunge spesso in aiuto di giocatori e giocatrici.

Tra questi possiamo certamente annoverare l'Utente Reddit noto sulla piattaforma con il nickname di "Cripplingmemes_". Quest'ultimo ha infatti realizzato un'utile Mappa riassuntiva, che indica le aree di Gioco dove è ora possibile trovare il maggior numero di Forzieri. Come potete verificare in calce, l'opera del Giocatore è decisamente utile, in quanto indica il numero massimo di Scrigni che possono essere trovati in diverse aree, alcune delle quali prive di una denominazione precisa. In piena linea con il tema piratesco della Stagione 8 di Fortnite, potremmo definirla una vera e propria "Mappa del Tesoro".



Ne approfittiamo per rammentare ai Lettori e alle Lettrici che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale interamente dedicato a tutte le skin esclusive del Pass Battaglia della Stagione 8. Segnaliamo inoltre che alcuni recenti rumor sembrano indicare che un nuovo veicolo sottomarino potrebbe fare il proprio esordio in Fornite.