Fortnite 8: Guida Sfida a fasi Visita Lande Letali e Borgo Bislacco

Tra le nuove sfide a fasi della Settimana 3 di Fortnite Stagione 8 ce n'è una che richiede di visitare Lande Letali e Borgo Bislacco in una singola partita. In questa mini-guida vi mostriamo come completare tutti gli step della sfida.

Fortnite Stagione 8: Sfide della Settimana 3

Gratuite

Fase 1: Visita Lande Letali e Borgo Bislacco in una partita singola

Fase 1: Distruggi Cactus nel deserto

Piazza diversi oggetti da slot trappola in una partita singola

Pass Battaglia

Cerca nel punto indicato dalla lente di ingrandimento nella schermata di caricamento della mappa del tesoro

Cerca dei forzieri a Scalini Scatenati o Lande Letali

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari

Ottieni un'eliminazione con mitraglietta, una pistola e un fucile di precisione

Di seguito elenchiamo tutti gli step da completare per portare a termine questa sfida a fasi:

Fase 1: Visita Lande Letali e Borgo Bislacco in una singola partita

e in una singola partita Fase 2: Visita Montagnole Maledette e Pinnacoli Pendenti in una singola partita

e in una singola partita Fase finale: Visita Rampe Ghiacciate e Sponde del Saccheggio in una singola partita

Per completare questa sfida a fasi, dunque, non vi resta che visitare le varie location riportate sopra. Per individuarle più facilmente potete consultare la mappa proposta a fondo pagina. Parlando delle altre Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 8, siete riusciti a trovare il punto indicato dalla Lente d'ingrandimento della mappa del tesoro?