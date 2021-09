Fortnite Stagione 8: shotgun a carica e fucile d'assalto silenziato tra le nuove armi

Dopo lo spettacolare evento Operazione Cieli di Fuoco e l'esplosione della Nave Madre, i server di Fortnite Capitolo 2 si sono spenti per qualche ora fino al debutto ufficiale della Stagione 8, la quale ha introdotto tante novità, incluse le nuove armi da fuoco.

I tanti "Cubi Kevin" che sono finiti sull'isola hanno creato dei varchi dimensionali dai quali non solo stanno fuoriuscendo delle mostruose creature, ma anche degli oggetti speciali. Entrando in una di queste aree della mappa i giocatori possono infatti eliminare orde di nemici controllati dall'intelligenza artificiale e mettere le mani sul fucile ViceVerso e sulla mitragliatrice ViceVerso, due particolari armi che diventano più forti ad ogni proiettile sparato. Chi ama invece le bocche da fuoco più convenzionale può trovare alcune vecchie armi tirate fuori dal magazzino proprio in occasione del lancio della Stagione 8, ovvero il fucile di precisione automatico, la fiocina, il fucile pesante a leva (che si può trasformare in un fucile pesante a carica pressurizzato con viti e bulloni) e il fucile d'assalto silenziato.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime armi in arrivo nel gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la nuova mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8. Sapevate che Carnage è parte del Battle Pass della Stagione 8 di Fortnite?