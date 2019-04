Fortnite Stagione 8: dove trovare la Stella segreta della Settimana 7

Se avete completato tutte le Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 8 potete mettervi alla ricerca della nuova Stella segreta. In questa mini-guida vi spieghiamo come trovarla indicandovi la sua posizione esatta sulla mappa.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide di questa settimana. Dopo averle completate tutte sarete in grado di trovare la nuova Stella segreta.

Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Infliggi danni ai nemici mentre ti muovi su una Zipline

Colpisci gli avversari con il piccone

Elimina i nemici nelle varie zone segnalate

Pass Battaglia

Colpisci gli avversari dall'alto

Trova i forzieri a Sponde del Saccheggio e Spiagge Snob

Visita i Campi Pirata in una sola partita

Fase 1: Visita Crocevia del Ciarpame e il Quartiere in una sola partita

Come di consueto, dopo aver completato tutte le sfide della settimana sbloccherete la nuova schermata di caricamento segreta. All'interno di essa è contenuto un indizio sulla posizione della Stella segreta: dopo averlo analizzato, abbiamo appreso che la Stella segreta di questa settimana si trova sul coniglio di legno, struttura situata a nord di Spiagge Snob e a sud-ovest di Montagnole Maledette.

La posizione esatta in cui trovare la Stella segreta della Settimana 7 è indicata nella mappa proposta a fondo pagina. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarla più facilmente, potete guardare il filmato riportato in cima.