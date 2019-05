Fortnite Stagione 8: dove trovare lo Stendardo segreto della Settimana 10

A che punto siete con le nuove Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8? Se siete riusciti a completarle tutte, potete mettervi alla ricerca del nuovo Stendardo segreto: in questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarlo mostrandovi la sua posizione esatta all'interno della mappa.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide di questa settimana

Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Pass Battaglia

Infliggi danni con un fucile da fanteria o un fucile d'assalto pesante (0/500)

Fase 1 di 2: Cerca il cartello della mappa del tesoro a Crocevia del Ciarpame (0/1)

Infliggi danni entro 10 s dall'atterraggio dopo aver usato un condotto vulcanico (0/100)

Elimina un avversario da 5 metri o meno di distanza (0/2)

Come sempre, dopo aver completato tutte le sfide della settimana sbloccherete la schermata di caricamento contenente l'indizio sulla posizione del nuovo oggetto segreto.

La posizione dello Stendardo segreto della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8

Dopo aver analizzato la schermata in questione, abbiamo appreso che lo Stendardo segreto della Settimana 10 si trova a Sponde del Saccheggio, all'interno dell'isolotto centrale, e più precisamente accanto al camion posizionato verso il centro della struttura.

Per vedere la posizione esatta dello Stendardo segreto della Settimana 10, potete guardare la mappa riportata a fondo pagina e il video proposto in apertura. Ricordiamo che per raccogliere lo Stendardo segreto sarà prima necessario completare tutte le Sfide della Settimana 10: se avete bisogno di aiuto per portarle a termine, potete consultare le mini-guide linkate nella lista delle sfide riportata in alto.