Fortnite Stagione 8: dove trovare lo Stendardo segreto della Settimana 8

Dopo aver portato a termine tutte le Sfide della Settimana 8, i giocatori di Fortnite Stagione 8 possono mettersi alla ricerca del nuovo Stendardo segreto di questa settimana. Vi spieghiamo dove trovarlo, indicandovi la sua posizione esatta all'interno della mappa.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide della settimana, evidenziando quella che tratteremo in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1 di 2: Cerca il cartello della mappa del tesoro che si trova a Palmeto Paradisiaco (0/1)

Usa i Distributori Automatici in partite diverse (0/3)

Infliggi danni agli avversari mentre usi almeno un pallone (0/100)

Pass Battaglia

Cerca pezzi di puzzle sotto i ponti e nelle caverne (0/7)

Fase 1 di 2: Componi il numero di Durr Burger sul grande telefono a ovest di Lande Letali (0/1)

Elimina gli avversari a Sprofondo Stantio o Approdo Avventurato (0/7)

Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza (0/2)

Analizzando gli indizi contenuti nella nuova schermata di caricamento segreta, abbiamo appreso che lo Stendardo della Settimana 8 si trova a nord-ovest di Picco Polare, sulla cima del piccolo isolotto di ghiaccio. Per vedere la posizione esatta dello Stendardo segreto potete guardare la mappa riportata in basso, oppure il filmato proposto in apertura.

Ricordiamo che lo Stendardo in questione può essere raccolto solo dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 8. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come risolvere quella che richiede di cercare il cartello della mappa del tesoro che si trova a Palmeto Paradisiaco.