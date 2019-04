Fortnite Stagione 8: dove trovare e come utilizzare il Driftboard

Con la nuova Stagione 8 di Fortnite è tornato disponibile il Driftboard, speciale mezzo di trasporto con cui è possibile spostarsi agilmente sulla mappa. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarlo e come usarlo al meglio.

Dove trovare il Driftboard

A fondo pagina trovate una mappa con le location in cui è possibile trovare i Driftboard. Come è facile notare, il bioma polare (situato a sud-ovest dell'isola) si presenta come l'area in cui è più facile ottenerne uno.

Consigli per usare il Driftboard

Tutto quello che c'è da sapere per usare al meglio il Driftboard in Fortnite:

Il Driftboard è abbastanza lento se non usate la spinta. Per fortuna quest'ultima può essere ricaricata abbastanza in fretta.

L'indicatore di carica della spinta viene visualizzato sul retro. Potete usare il boost quando diventa verde. La tavola non sarà completamente carica appena salite su di essa, ma inizierà a caricarsi dopo che lo avrete fatto. Se uscite dai confini della mappa perderà immediatamente la sua carica.

Potete effettuare i trick nello stesso modo in cui li eseguite con qualsiasi altro veicolo. Per fare un back-flip tenete premuto indietro, avanti per i front-flips. Per girare a destra e a sinistra vi basta puntare verso le rispettive direzioni.

Non potrete costruire mentre vi trovate a bordo del Driftboard.

Potete sparare con le vostre armi o usare i materiali di consumo mentre vi trovate sulla tavola. Allo stesso modo potrete raccogliere oggetti e rianimare i compagni di squadra.

Controlli del Driftboard

Saltate sul Driftboard come fareste con qualsiasi altro veicolo in Fortnite. Per manovrarlo vi basta utilizzare i normali tasti di movimento. Per usare il boost vi basta premere il tasto Sprint di default (o quello che avete deciso di mappare in modo alternativo). Per saltare mentre vi trovate a bordo del Driftboard, invece, non dovrete far altro che tenere premuto il tasto del salto.

Ricordiamo che con la Stagione 8 è stato introdotto anche un nuovo veicolo sferico: sulle nostre pagine vi abbiamo già mostrato dove trovare le Girosfere.