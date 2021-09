Fortnite Stagione 8, data e orario: nuovo teaser per l'evento Operazione Cieli di Fuoco

In attesa di scoprire se davvero il Buco Nero di Fortnite tornerà alla fine della Stagione 7, la community di appassionati del battle royale possono godersi un nuovo teaser pubblicato da Epic Games.

Gli account social del battle royale hanno infatti condiviso un nuovo criptico assaggio di ciò che accadrà sull'isola di gioco nel corso dell'evento speciale Operazione Cieli di Fuoco. Con il Tweet disponibile direttamente in calce a questa news, è infatti possibile ascoltare un messaggio audio che preannuncia una situazione di pericolo per i personaggi parte dell'immaginario di Fortnite: Battaglia Reale. Il passaggio, in particolare, pone l'accento sulla presunta inaffidabilità della Dottoressa Slone, che potrebbe essere pronta a tradire i suoi alleati da un momento all'altro.

Mentre l'invasione aliena del mondo di Fortnite raggiunge il suo culmine, il messaggio allerta inoltre i giocatori sulla possibilità che non tutti i segreti dell'astronave madre siano stati svelati. Per scoprire cosa Epic Games ha in serbo per la community non sarà tuttavia necessario attendere troppo a lungo. L'evento speciale Operazione Cieli di Fuoco è infatti in programma per la giornata di domenica 12 settembre, con avvio fissato per le ore 22:00 del fuso orario italiano. Quest'ultimo, lo ricordiamo, concluderà la Stagione 7 del free to play, per segnare invece l'esordio della nuova Stagione 8 di Fortnite: Battaglia Reale.



In attesa dell'avvio delle trasmissioni intergalattiche, ricordiamo che i Jet Pack torneranno in Fortnite con l'Operazione Cieli di Fuoco.