Fortnite: nella Stagione 9 arrivano gli scontri con i boss?

Mancano ormai poche ore al lancio ufficiale della Stagione 9 di Fortnite Battaglia Reale e gli utenti stanno provando ad immaginare quali potrebbero essere le novità in arrivo col prossimo aggiornamento del gioco.

Una delle teorie più interessanti prevede l'arrivo di una modalità a tempo limitato nella quale i giocatori dovranno affrontare un enorme e potente boss. Tale idea nasce dalla presenza di alcuni oggetti distruttibili apparsi nella mappa tra la Stagione 6 e la Stagione 7. Questi blocchi, con un quantitativo incredibile di punti salute, potevano essere distrutti solo grazie alla collaborazione tra i vari giocatori e da qui nasce la teoria. Non è da escludere quindi che l'introduzione di tali oggetti servisse ad Epic Games solo per tastare il terreno e creare in futuro qualcosa di più complesso. Si tratta ovviamente di speculazioni, ma nel caso gli sviluppatori volessero introdurre nel gioco qualcosa di simile sarebbe bene farlo in una modalità a parte e non in quella classica come accaduto con la Infinity Blade, che ha scatenato le ire di tutti i giocatori professionisti di Fortnite.

In attesa di scoprire nuove informazioni sul prossimo aggiornamento, vi ricordiamo che sono state ufficializzate le date di inizio delle Stagioni 9 e 10 di Fortnite.