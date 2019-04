Fortnite Stagione 9: in arrivo la possibilità di regalare il Battle Pass?

Secondo quanto riportato dai leaker FNBRLeaks e Guille_GAG, durante la Stagione 9 di Fortnite verrà introdotta la possibilità di regalare il Pass della Battaglia ad un secondo giocatore, tramite il sistema dei Regali.

Riferimenti a questa possibilità sono stati trovati nel codice sorgente degli ultimi update, con i quali Epic sta preparando il terreno in vista di Fortnite Stagione 9, in partenza a inizio maggio. L'opzione Regali ha debuttato alla fine dello scorso anno ma è rimasta disponibile solamente per una settimana, poi poi essere reintrodotta nuovamente all'inizio di queste mese, anche questa volta solamente per un periodo limitato.

Con l'arrivo della nuova stagione, probabilmente, i Regali entreranno a far parte definitivamente del menu opzioni di Fortnite, con la possibilità come detto di regalare non solo oggetti cosmetici (skin, deltaplani, coperture, dorsi) ma anche il Pass della Battaglia, restiamo in ogni caso in attesa di saperne di più.

Questa settimana Epic Games dovrebbe pubblicare l'aggiornamento 8.50 di Fortnite, in arrivo presumibilmente tra oggi e domani, inoltre giovedì 25 aprile inizierà ufficialmente l'evento crossover Fortnite x Avengers EndGame.