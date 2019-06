Fortnite Stagione 9: come completare la sfida Visita diversi orologi

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 9. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la sfida che richiede di visitare tre differenti orologi all'interno della mappa.

Poco sotto elenchiamo tutte le sfide della settimana 8 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Applica scudi (0/400)

Visita diversi orologi (0/3)

Elimina nemici a Spiagge Snob o a Grandi Magazzini (0/7)

Pass Battaglia

Danneggia nemici con fucili d'assalto (0/500)

Fase 1 di 5: Atterra a Palmeto Paradisiaco (0/1)

Usa un condotto vulcanico, un condotto d'aria e una zipline in una partita singola (0/3)

Eliminazioni al di fuori dei luoghi indicati (0/5)

Per completare questa sfida dovete visitare tre diverse torri dell'orologio nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Per aiutarvi a trovarle, abbiamo evidenziato la loro posizione con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Le posizioni delle tre torri dell'orologio sono le seguenti:

Poco a sud di Crocevia del Ciarpame

A sud di Neoinclinato

A Borgallegro

Tutto quello che dovete fare per completare questa sfida, dunque, è visitare le tre torri dell'orologio che vi abbiamo segnalato. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarle più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Ricordiamo che nel frattempo è disponibile anche la terza sfida dell'evento 14 Giorni d'Estate, che richiede di effettuare Eliminazioni con un'arma giornaliera o Pistola a tamburo.