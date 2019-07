Fortnite Stagione 9: come completare tutte le Sfide della Settimana 10

A che punto siete con le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 9? Se avete bisogno di aiuto per portarle a termine, in questa mini-guida trovate una mappa che vi mostra tutte le location in cui completarle.

Di seguito elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 9. A fondo pagina trovate la mappa che vi mostra tutte le location dell'isola in cui bisogna recarsi per completare le sfide.

Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Usa un attacco aereo in partite diverse (0/3)

Danneggia avversari con fucili pesanti (0/500)

Cerca sette scatole di munizioni in una partita singola (0/7)

Pass Battaglia

Visita cartelli con messaggi di pubblica utilità a Neopinnacoli, Impianto a Pressione o Grandi Magazzini

Fase 1 di 3: raccogli legno da una Nave pirata o una Nave vichinga (0/100)

Elimina nemici a Parco Pacifico o a Palmeto Paradisiaco (0/3)

Danneggia nemici con un piccone (0/200)

La mappa riportata in calce mostra le location in cui trovare i cartelli con messaggi di pubblica utilità a Neopinnacoli, Impianto a Pressione o Grandi Magazzini. Per completare la relativa sfida vi consigliamo di andare a Impianto a Pressione, dove troverete numerosi cartelli nel raggio di pochi metri.

Parlando invece della sfida a fasi, la mappa mostra i punti in cui trovare il legno, la pietra e il metallo, rispettivamente presso le navi pirata o vichinga, presso gli scavi a forma di Coltello e Forchetta o Ombrello, e nella fabbrica di robot a Impianto a Pressione.

Con la Stagione 9 ormai giunta quasi al termine, ricordiamo che Epic Games ha reso nota la data di avvio della Stagione 10 di Fortnite.