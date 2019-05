Fortnite Stagione 9: come completare tutte le Sfide della Settimana 2

A partire da oggi pomeriggio sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9. Di seguito vi proponiamo una mappa che mostra i punti dell'isola in cui completare tutte le sfide.

Poco sotto elenchiamo tutte le sfide di questa settimana.

Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Lanciati con un condotto vulcanico in partite diverse (0/5)

Fase 1 di 5: atterra a Spiagge Snob (0/1)

Elimina nemici in Scalini Scatenati o Condotti Confusi (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni agli avversari con le pistole (0/500)

Visita un telefono enorme, un pianoforte colossale e l'immane trofeo di un pesce ballerino (0/3)

Cerca un forziere in diversi luoghi indicati in una partita singola (0/3)

Fase 1 di 3: Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza (0/1)

Come potete vedere a fondo pagina, la mappa in questione mostra le varie location in cui è possibile completare tutte le Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9.

Nella fattispecie, possiamo vedere la posizione delle Onde d'Urto dalle quale lanciarsi, i luoghi indicati in cui eliminare i nemici e le zone di atterraggio della sfida a fasi atterra a Spiagge Snob.

Molto interessante la sfida che richiede di visitare un telefono enorme, un pianoforte colossale e l'immane trofeo di un pesce ballerino. La mappa riportata in calce mostra chiaramente la posizione di queste strutture, permettendovi di completare facilmente la sfida. Voi ci siete già riusciti?

Ricordiamo che nel frattempo ha fatto la sua comparsa il Fortbyte #17: sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come trovarlo all'interno di una costruzione pesce di legno.