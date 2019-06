Fortnite Stagione 9: come completare tutte le Sfide della Settimana 8

A che punto siete con le Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 9? Se avete bisogno di aiuto per portarle a termine, in questa mini-guida vi spiegheremo come completarle tutte con l'ausilio di una mappa.

Poco sotto elenchiamo tutte le sfide della settimana 8 di Fortnite Stagione 9. La mappa riportata a fondo pagina vi mostra le varie location dell'isola in cui dovete recarvi per completarle.

Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Applica scudi (0/400)

Visita diversi orologi (0/3)

Elimina nemici a Spiagge Snob o a Grandi Magazzini (0/7)

Pass Battaglia

Danneggia nemici con fucili d'assalto (0/500)

Fase 1 di 5: Atterra a Palmeto Paradisiaco (0/1)

Usa un condotto vulcanico, un condotto d'aria e una zipline in una partita singola (0/3)

Eliminazioni al di fuori dei luoghi indicati (0/5)

Come potete vedere a fondo pagina, la mappa in questione mostra le varie location in cui completare tutte le Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 9. Nella fattispecie possiamo vedere le posizioni in cui portare a termine le sfide Visita diversi orologi e Usa Condotto Vulcanico, Condotto d'Aria e Zipline, oltre ai luoghi indicati in cui atterrare per completare la sfida a fasi Atterra a Palmeto Paradisiaco.

Ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida Eliminazioni al di fuori dei luoghi indicati.