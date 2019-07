Fortnite e la fine della Stagione 9: disponibili le nuove Sfide a Tempo Straordinario

Mentre gli appassionati di Fortnite si chiedono come completare le Sfide del secondo Compleanno, i ragazzi di Epic Games annunciano la nuova tornata di Sfide a Tempo Straordinario nell'attesa di svelare le sorprese che ci attendono alla fine della Stagione 9.

Il nuovo aggiornamento delle sfide settimanali invita tutti i fan dello sparatutto battle royale più famoso e giocato del mondo a spendersi per completare le attività ingame necessarie a garantire lo sblocco di oggetti speciali per il proprio alter-ego.

Nel terzetto di sfide inedite attive da oggi, venerdì 26 luglio, ci viene così chiesto di Danneggiare avversari con dei Fucili d'Assalto per un totale di 2.500 punti danno, di Rianimare un amico in tre partite diverse e di Ballare nelle immediate vicinanze di un Mostro Scheletro.

Come sempre, per raggiungere l'obiettivo finale e completare tutte le Sfide a Tempo Straordinario avremo tempo fino al prossimo reset delle attività settimanali, previsto tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio in coincidenza con la fine della Stagione 9 e l'inizio dell'attesissima Season 10 di Fortnite. Avete letto le recenti dichiarazioni di Ninja sul perchè si è allontanato dai suoi ormai celebri appuntamenti con lo stream di Fortnite Battaglia Reale?