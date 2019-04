Fortnite Stagione 9: Epic Games introdurrà la funzione di conferma per gli acquisti

Con la Stagione 9 di Fortnite arriveranno alcuni cambiamenti che faranno sicuramente piacere ai consumatori più preoccupati e ai genitori di bimbi appassionati del gioco. Epic Games vuole infatti limitare il verificarsi di acquisti involontari nel proprio shop.

Ecco perché dunque sarà introdotta una schermata di conferma per il proprio acquisto, che fino ad oggi mancava nel negozio di Fortnite. Una volta scelte le skin o gli oggetti che si intende acquistare dunque, bisognerà confermare la propria decisione in una screen successiva.

Epic aveva già introdotto il sistema di auto-rimborso, con il quale i giocatori potevano ottenere indietro i V-Bucks spesi per l'acquisto di un oggetto entro 30 giorni dall'acquisto, ma tale feature può essere utilizzata solamente 3 volte per account.

Un altro metodo per limitare gli acquisti accidentali lo ha spiegato poi un impiegato della software house su Reddit, e consisterà nell'introdurre un rimborso per gli acquisti valido solo se si richiede entro 5 minuti dall'acquisto e se in questo lasso di tempo non sono state avviate partite.

Già nella versione giapponese del gioco esistono delle soluzioni del genere, ma in quel territorio si era deciso di inserirle per via dei controversi tasti O e X, le cui funzioni sono invertite rispetto all'Europa ad esempio, e dunque possono dare adito ad acquisti involontari. Tra poco tali limitazioni saranno inserite anche da noi. Che ne pensate della decisione?

