Fortnite Stagione 9: Epic Games si prepara a lanciare il nuovo update 9.01

Gli sviluppatori di Epic Games si dicono ormai pronti a lanciare il primo aggiornamento di Fortnite dall'apertura della Stagione 9 che ha fatto compiere al battle royale più famoso del mondo un balzo nel futuro attraverso l'aggiunta, tra le altre cose, di aree inedite come Neoinclinato e Mega Mall.

Stando a quanto riferito dal Community Manager di Epic Games conosciuto su Reddit con lo pseudonimo di JustMooney1, il prossimo update di Fortnite che porterà lo sparatutto free to play alla versione 9.01 dovrebbe arrivare su PC, console fisse e sistemi mobile iOS e Android nel corso di mercoledì 15 maggio.

Pur senza illustrare le novità di questo aggiornamento, la semplice indicazione numerica fornitaci dall'update 9.01 suggerisce la volontà, da parte degli autori statunitensi, di servirsene quasi esclusivamente per risolvere i problemi emersi al lancio della Stagione 9. Non si tratterebbe, quindi, di un update maggiore come ipotizzato nei giorni scorsi dai rumor sull'uscita di Fortnite 9.10, ma di una semplice patch.

Tra le varie criticità ravvisate di recente dalla community, alcune delle quali potrebbero essere risolte già con l'aggiornamento 9.01 del 15 maggio, segnaliamo la comparsa di una fastidiosa zona di morte istantanea nei pressi del quadrante urbano di Neoinclinato e dei bug collegati all'utilizzo dei deltaplani sia nelle lobby canoniche che nelle modalità a tempo. Eppure, i dataminer di Fortnite si dicono certi dell'aggiunta imminente di una nuova arma, il Fucile d'Assalto Tattico, che contribuisca a stemperare i toni della polemica scatenata dalla rimozione del Fucile a Pompa alla fine della Stagione 8.