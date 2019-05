Fortnite Stagione 9: Epic Games spiega perchè ha rimosso il Fucile a Pompa

La Stagione 9 di Fortnite è davvero foriera di novità: di tutti gli interventi compiuti da Epic Games per mantenere sempre fresca l'esperienza di gioco del battle royale, c'è un aspetto che non è stato accolto con particolare favore dalla community ed è quello riguarante la rimozione del Fucile a Pompa.

Come spesso avviene in questi casi, i rappresentanti del colosso videoludico statunitense hanno voluto approfondire la questione e fornire un chiarimento ai fan di Fortnite. Nel corso di una sessione di domande e risposte avvenuta su Reddit, i ragazzi di Epic hanno così spiegato che "vogliamo che l'inizio di ogni Stagione sia sempre fresco e consenta una nuova esperienza di gioco agli utenti, grazie a tutti i nuovi contenuti stagionali. Che si tratti di una nuova mobilità, dell'introduzione di armi inedite o della sostituzione di settori dell'isola, facciamo in modo che vi sentiate sempre come se ci fosse ancora molto da sperimentare".

Discutendo in maniera specifica del Pump Shotgun, gli autori di Epic Games spiegano che prima dell'avvento della Season 9 (e del relativo Pass Battaglia) le eliminazioni tramite Fucile a Pompa rappresentavano oltre il 26% degli abbattimenti totali nelle playlist predefinite di Fortnite Battaglia Reale e che, anche per questo, piuttosto che ridurne l'efficacia hanno deciso di rimuoverla dal gioco per avere l'opportunità di operare un ribilanciamento complessivo dell'esperienza di gioco.

"Con il Fucile Pesante da Combattimento, il nostro obiettivo è quello di fornire un oggetto che riempia il vuoto lasciato dal Fucile a Pompa, ma con una probabilità di rischio e delle ricompense diverse", è stato il messaggio conclusivo che il team di Epic ha voluto lanciare ai delusi dalla rimozione del Fucile a Pompa per invitarli a servirsi del Fucile Pesante da Combattimento e del Tactical Assault Rifle.