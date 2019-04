Fortnite Stagione 9: l'evento di lancio darà inizio a un'Invasione Aliena?

L'inquietante Bunker emerso dal fondale del lago di Sponde del Saccheggio comincia a riempirsi di Rune e ad emettere dei misteriosi suoni, avvalorando così i leak di alcuni dataminer di Fortnite Battaglia Reale che ipotizzavano l'arrivo di una vera e propria Invasione Aliena sull'isola del battle royale di Epic.

In base alle informazioni raccolte dai programmatori dilettanti del collettivo FireMonkey, la struttura metallica affiorata da Loot Lake non sarebbe un bunker ma la cupola di una gigantesca astronave aliena che, presumibilmente, dovrebbe decollare giusto in tempo per l'evento ingame finale della Season 8 a tema piratesco e, quindi, per l'inizio della Stagione 9.

Secondo altri dataminer, invece, tra le pieghe del codice dell'aggiornamento 8.40 di Fortnite sono presenti dei chiari indizi che suggeriscono il ritorno del mitico Kevin, il Cubo Viola protagonista delle precedenti Stagioni del kolossal sparatutto gratuito di Epic Games.

Cosa accadrà mai nell'evento finale della Season 8? E la Stagione 9 sarà davvero a tema Alieni o magari avrà a che fare con Kevin il Cubo? Nell'attesa di scoprire cosa avrà mai in serbo per noi il team di Epic, ricordiamo a chi ci segue che sono attive le Sfide Aviazione Reale e che dal 29 aprile sarà possibile partecipare a Fortnite World Cup Creativa, un torneo con fasi qualificatorie e finali che metterà in palio un cospicuo montepremi da 3 milioni di dollari.