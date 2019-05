Fortnite Stagione 9: il futuro è radioso con la seconda immagine teaser

I canali social di Epic Games pubblicano la seconda immagine teaser della Stagione 9 di Fortnite e confermano, anche se solo indirettamente, le indiscrezioni legate al tema dei viaggi nel tempo.

Nel nuovo teaser della Season 9 ci viene mostrata una soldatessa equipaggiata con un'armatura ipertecnologica: l'immagine è accompagnata dalla frase "Il Futuro è Radioso", sottolineando così il legame tra questa misteriosa guerriera e le attività che, presumibilmente, dovremo svolgere nel corso della prossima stagione del battle royale più famoso e giocato del mondo.

Se la Season 7 è stata a tema invernale e la Stagione 8 ha calato gli appassionati in un contesto tipicamente piratesco, la nona fase dello sparatutto free to play di Epic Games dovrebbe infatti coinvolgerci in una serie di sfide a tempo ed eventi basati, appunto, sui viaggi nel tempo.

Le prossime immagini teaser ci aiuteranno certamente a fare chiarezza e a capire fino a che punto si spingerà il colosso videoludico capitanato da Tim Sweeney per fare felice l'oceanica community di Fortnite: nel frattempo, vi ricordiamo che l'apertura della Stagione 9 di Fortnite è prevista per il sempre più prossimo 9 maggio e, con essa, l'arrivo del prossimo Pass Battaglia e di un evento che, in base alle informazioni estrapolate dai dataminer, dovrebbe essere incentrato sull'arrivo di una vera e propria invasione aliena sull'isola.