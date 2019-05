Fortnite Stagione 9: Guida e Mappa per tutte le Sfide della Settimana 1

La giornata di oggi ha segnato il debutto della Stagione 9 di Fortnite, insieme alle nuove Sfide della Settimana 1. Per aiutarvi a portarle a termine, vi proponiamo una mappa che mostra dove completarle tutte.

Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 2: Cavalca la corrente attorno a Neoinclinato (0/1)

Visita tutte le Piattaforme aeree (0/7)

Infliggi un danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato una Bomba ombra (0/200)

Pass Battaglia

Raccogli un oggetto leggendario in partite diverse (0/5)

Cerca i forzieri ad Approdo Avventurato o Sponde del Saccheggio (0/7)

Eliminazioni armi con mirino (0/3)

Fase 1 di 3: Infliggi danni agli avversari da una distanza di almeno 2 piani (0/300)

Come potete vedere a fondo pagina, la mappa in questione mostra i punti salienti dell'isola di Fortnite Stagione 9 in cui completare tutte le Sfide della Settimana 1.

Nella fattispecie, possiamo vedere le zone in cui cavalcare la corrente attorno a Neoinclinato e Mega Mall, le posizioni di tutte le Piattaforme Aeree e i luoghi indicati in cui cercare i forzieri.

Una volta che avrete portato a termine tutte le sfide di questa settimana, inoltre, sarete in grado di trovare la Stella segreta della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9. Voi siete riusciti a raccoglierla?