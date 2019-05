Fortnite Stagione 9: Guida e Mappa per tutte le Sfide della Settimana 3

A partire da oggi pomeriggio sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9. Se avete bisogno di aiuto per portarle a termine, a fondo pagina potete consultare una mappa che mostra tutte le location in cui completare le sfide.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide di questa settimana.

Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 3: Chiudi un trick con la Driftboard (0/1)

Cerca dei forzieri a Picco Polare o Rifugio Ritirato (0/7)

Infliggi un danno a un avversario entro dieci secondi dopo aver utilizzato un'Onda d'Urto (0/200)

Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Visita Borgallegro e Condotti Confusi in una partita singola (0/2)

Lancia il frisbee giocattolo e prendilo prima che atterri (0/1)

Eliminazioni con armi esplosive (0/3)

Infliggi danni agli avversari con armi diverse in una partita singola (0/5)

La mappa riportata a fondo pagina mostra tutte le location in cui completare le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9. Nella fattispecie possiamo vedere le posizioni in cui atterrare nella sfida a fasi "Visita Borgallegro e Condotti Confusi in una partita singola", la posizione dei condotti d'aria in cui completare la sfida che richiede di infliggere danno entro 10 secondi dopo aver usato un'Onda d'Urto, e i luoghi indicati in cui bisogna cercare i forzieri (Picco Polare o Rifugio Ritirato).

Una volta che sarete riusciti a completare tutte le sfide di questa settimana, inoltre, sarete in grado di raccogliere la Stella segreta della settimana 3, che come potete vedere nella mappa è situata a sud-ovest di Crocevia del Ciarpame.