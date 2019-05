Fortnite Stagione 9: Guida e Mappa per tutte le Sfide della Settimana 4

I giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 4. In questa mini-guida vi mostriamo una mappa che indica tutti i luoghi dell'isola di Battaglia Reale in cui portare a termine le sfide.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9, ora disponibili per tutti i giocatori del Battle Royale di Epic Games.

Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con fucili di precisione (0/500)

Fase 1 di 3: Danza all'interno di una Testa di Pomodoro olografica (0/1)

Eliminazioni arma leggendaria (0/3)

Pass Battaglia

Distruggi un Trasportatore di bottino in partite diverse (0/3)

Fase 1 di 5: Atterra a Picco Polare (0/1)

Elimina nemici a Montagnole Maledette o a Sprofondo Stantio (0/3)

Visita diversi luoghi indicati in una sola partita (0/5)

Come potete vedere a fondo pagina, la mappa riportata in calce mostra le location in cui poter completare le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9. Nella fattispecie, possiamo vedere i punti in cui completare la sfida a fasi Danza all'interno di una Testa di Pomodoro olografica, i luoghi indicati in cui atterrare per la sfida a fasi Atterra a Picco Polare, e le location in cui eliminare i nemici (Montagnole Maledette e Sprofondo Stantio).

Una volta che avrete completato tutte le sfide di questa settimana, sbloccherete la schermata di caricamento segreta con l'indizio che mostra la posizione del Fortbyte 91.