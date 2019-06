Fortnite Stagione 9: come completare tutte le Sfide della Settimana 7

Finalmente i giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 7. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle tutte, proponendovi una mappa che mostra le varie location in cui portarle a termine.

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 9.

Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Cerca dei forzieri a Crocevia del Ciarpame o Neopinnacoli (0/7)

Cerca scatole di munizioni in diversi luoghi indicati (0/7)

Eliminazioni con armi silenziate (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un veicolo (0/200)

Fase 1 di 3: visita il Quartiere e Sponde del Saccheggio in una partita (0/2)

Cerca un forziere, usa un distributore automatico e un falò in una partita singola (0/3)

Eliminazioni da 5m o meno (0/3)

La mappa riportata a fondo pagina mostra le varie location in cui completare tutte le sfide di questa settimana. Nella fattispecie possiamo vedere i punti in cui raccogliere i forzieri a Crocevia del Ciarpame e Neopinnacoli, e le tre coppie di luoghi indicati da visitare in una partita per completare la sfida a fasi visita il Quartiere e Sponde del Saccheggio. Sulle nostre pagine, inoltre, vi abbiamo mostrato come completare velocemente la sfida Cerca un forziere, un distributore e un falò.

Una volta che avrete completato tutte le sfide di questa settimana, vi ricordiamo che potete mettervi alla ricerca della Stella segreta della Settimana 7 di Fortnite Stagione 9.