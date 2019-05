Fortnite Season 9: le immagini teaser svelano l'arrivo di una nuova mappa?

Se attendente con impazienza l'apertura della Stagione 9 di Fortnite e avete ammirato le prime due immagini teaser proposteci da Epic Games, vi sarete certamente accorti della presenza delle lettere "N" ed "E" al loro interno: a cosa si riferiscono?

I membri più attivi della community di dataminer del battle royale di Epic non sembra aver scoperto alcuna informazione tra i file più nascosti dell'ultimo aggiornamento. Eppure, gli appassionati di Fortnite che si riuniscono su forum come ResetEra e Reddit per discutere delle novità collegate al loro videogioco preferito si stanno producendo in diverse ipotesi, tutte meritevoli di attenzione.

In molti, ad esempio, reputano piuttosto probabile l'arrivo di una nuova mappa per Fortnite Battaglia Reale qualora l'artwork della terza immagine teaser della Season 9, prevista per domani 8 maggio, dovesse assumere la forma di una "W" e comporre, così facendo, la parola "NEW". C'è anche chi, seguendo questa linea di pensiero, ritiene altrettanto plausibile la manifestazione della scritta "NEXUS" e, quindi, della più volte chiacchierata invasione aliena con l'emersione dell'astronave-Bunker dal letto del lago ormai prosciugato di Sponde del Saccheggio.

In attesa di capire quali saranno le prossime pagine dell'immenso libro digitale che i ragazzi di Epic stanno scrivendo con il racconto interattivo di Fortnite, vi lasciamo alla nostra Guida per portare a termine le ultime Sfide a Tempo Straordinario prima dell'avvento della Stagione 9, previsto per giovedì 9 maggio.