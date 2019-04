Fortnite Stagione 9: altri indizi sulla distruzione di Corso Commercio e dei Pinnacoli

La Stagione 8 di Fortnite Battaglia Reale si prepara ad entrare nella decima settimana e cedere quindi il passo alla Stagione 9: ciò significa che qualcosa di grosso sta per accadere nel mondo condiviso del battle royale.

Analizzando i file di gioco introdotti con il recente aggiornamento 8.50, i data miner hanno scoperto altri indizi sulla possibile distruzione di due location molto celebri, Pinnacoli Pendenti e Corso Commercio. Come potete vedere nelle immagini allegate in calce a questa notizia, nel codice di gioco sono nascosti edifici e strutture completamente distrutti. Tenete presente che gli scatti mostrano solamente l'aspetto che tali oggetti avranno nel gioco dopo la distruzione: probabilmente, saranno anche circondati da erba bruciacchiata e pozzi di lava, come emerso nel precedente leak del 25 aprile.

Ieri, intanto, è apparso in rete il presunto video del prossimo evento di Fortnite, che è stato battezzato Nexus. A quanto pare, sulla mappa di gioco apparirà una grande sfera luminosa circondata da sei pilastri, ognuno dei quali contenente un oggetto rimosso dalla modalità in passato. I giocatori potrebbero avere l'opportunità di votare il ritorno di uno di essi. Per il momento si tratta di semplici speculazioni basate sulle informazioni contenute nel codice. Per fortuna, non dovrà passare molto tempo prima di saperne di più: la Stagione 9 di Fortnite comincerà tra il 7 e l'8 maggio.