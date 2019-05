Fortnite: in attesa della Stagione 9, sono iniziate le Sfide a Tempo Straordinario

Mancano pochissimi giorni all'inizio della Stagione 9 di Fortnite, fissato per mercoledì 8 maggio. Come largamente anticipato dai leak dei giorni scorsi, Epic Games ha deciso di dare il via alle Sfide a tempo straordinario, ovvero un'altra utile occasione per sbloccare oggetti cosmetici esclusivi della Stagione 8 attualmente in corso.

Le Sfide a Tempo Straordinario sono in totale 10 e mettono in palio stili aggiuntivi per le skin Sidewinder, Ember e Chiave Master, fino a 6.000 preziosi punti esperienza e una schermata di caricamento aggiuntiva. Nell'immagine in alto potete ammirare un'anteprima di tutti i premi. A seguire, invece, trovate l'elenco con tutti gli incarichi (alcuni verranno svelati nei prossimi giorni):

Per i possessori del Pass della battaglia

Raggiungi il livello 23 (stile aggiuntivo per Sidewinder)

Raggiungi il livello 71 (stile aggiuntivo per Ember)

Raggiungi il livello 87 (stile aggiuntivo per Chiave Master)

Per tutti

Completa 6 sfide qualsiasi per ottenere l'oggetto ricompensa (Schermata di caricamento)

Raccogli 20 monete nelle isole in evidenza in Modalità Creativa (1.000 XP)

Posizionati nella top 10 a squadra con un amico per tre volte (1.000 XP)

Si sblocca tra 2 giorni (1.000 XP)

Si sblocca tra 2 giorni (1.000 XP)

Si sblocca tra 4 giorni (1.000 XP)

Si sblocca tra 4 giorni (1.000 XP)

Cosa ve ne pare? Parteciperete a questo nuovo evento in vista dell'inizio della Stagione 9? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la funzionalità Unione Account verrà disabilitata lunedì 6 maggio, due giorni prima dell'inizio della nuova stagione. Questa mattina, intanto, il negozio degli oggetti ha dato il benvenuto alla nuova skin Daring Duelist.