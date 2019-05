Fortnite Stagione 9 introduce anche la nuova arma Tactical Assault Rifle

Il Tactical Assault Rifle è la nuova arma introdotta con l'aggiornamento 9.0 di Fortnite che ha dato ufficialmente il via alla Stagione 9 del popolare Battle Royale di Epic Games.

Come riportato da Fortnite Insider, il Tactical Assault Rifle è disponibile nelle varianti Rara, Epica e Leggendaria, la potenza di fuoco è pari a 22/23/24 mentre il caricatore può contenere al massimo 30 proiettili, il tempo di ricarica è fissato in 1.98 secondi per la variante Leggendaria.

Il Tactical Assault Rifle è ben visibile anche nell'artwork principale di Fortnite Stagione 9, in calce alla notizia trovate le statistiche diffuse da Fortnite Intel, al momento però non ci sono altri dettagli su questo fucile, che potrebbe essere affiancato da nuove armi nelle prossime settimane.

Ricordiamo che oggi pomeriggio alle 15:00 (ora italiana) prenderanno il via anche le nuove Sfide di Fortnite Settimana 1 della Stagione 9, già leakate dai dataminer nelle scorse ore, poco dopo l'arrivo della patch 9.0.0 disponibile da questa mattina.